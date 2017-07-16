Барцокас: Андерсон может закрыть сразу три позиции

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал подписание контракта с атакующим защитником Джеймсом Андерсоном. Предыдущим клубом Андерсона была «Дарушшафака».

«Мы хотели добавить универсальности и разнообразия в нашу заднюю линию, поэтому подписали контракт с Джеймсом Андерсоном, который может «закрыть» сразу три позиции. Это талантливый и разносторонний игрок, который, несомненно, принесёт команде пользу. Рады, что Андерсон стал частью БК «Химки», — приводит слова Барцокаса официальный сайт команды.