Ховард оскорбил мать фаната в «Твиттере»

Центровой «Шарлотт Хорнетс» Дуайт Ховард оскорбил мать одного из комментаторов в «Твиттере». Фанат упрекнул Ховарда в том, что он четырежды менял команды за последние пять лет.

«А что насчёт твоей мамы? Её передают чаще, чем „Сан-Антонио“ передаёт мяч во время игры», — ответил Ховард.

В августе 2012 года Ховарда был обменян из «Орландо Мэджик» в «Лос-Анджелес Лейкерс». Летом 2013-го он на правах свободного агента подписал контракт с «Хьюстон Рокетс». В 2016-м центровой отказался использовать опцию, стал свободным агентом и подписал контракт с «Атлантой Хоукс», а год спустя клуб обменял его в «Шарлотт».