Кантер сравнил президента Турции Эрдогана с Гитлером

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Энес Кантер сравнил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Адольфом Гитлером. Кантер разместил в «твиттере» шарж, на котором Эрдоган и Гитлер изображены в одинаковых позах.

«Не требуется слов. Лицо другое, диктатор тот же», — подписал картинку Кантер.

Ранее Кантер поддержал протестное движение в Турции и попытку сместить Эрдогана. После этого отец баскетболиста публично отрёкся от него. Сам Кантер этим летом сообщал, что с трудом смог выехать из Турции, и назвал США своим новым домом.

Фото доступно в «твиттере» Кантера.