Ведищев: Хвостов, Зубков и Бабурин играли не более чем на 50% в сезоне-2016/17

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев раскритиковал игроков своей команды Андрея Зубкова, Дмитрия Хвостова и Евгения Бабурина за выступление в прошлом сезоне.

«Назову имена трёх человек — это Хвостов, Зубков и Бабурин. На мой взгляд, они сыграли не более чем на 50% от собственных возможностей. Я думаю, в их случае стоит говорить о психологическом факторе, ведь готовились они в идеальных условиях в составе команды, которая ставит перед собой самые высокие цели», — приводит слова Ведищева «Газета.ru».