Лонзо Болл получил травму в матче Летней лиги

Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл, выбранный на драфте-2017 под общим 2-м номером, получил травму в матче Летней лиги НБА с «Далласом». Об этом сообщает ESPN.

Болл покинул площадку в середине третьей четверти, его увели в раздевалку. У разыгрывающего возникли проблемы с правой голенью. Спустя какое-то время он вернулся на скамейку, но на площадке больше не появился.

За 21 минуту на площадке Болл набрал 16 очков, отдал 10 передач и совершил 4 подбора. «Лейкерс» одержали победу над «Далласом» со счётом 108:98 и вышли в финал Летней лиги, где встретятся с «Портлендом».