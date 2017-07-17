Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Итудис: Родригес выразил огромное желание играть за ЦСКА

17 июля 2017, понедельник. 12:03. Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, почему «армейцы» решили заключить контракт с испанским разыгрывающим Серхио Родригесом. Его слова приводит сайт клуба.

«Не секрет, что после отъезда за океан Тео (Милоша Теодосича. — Прим. ред.) мы с помощниками и, конечно, клубным руководством проделали большую работу и серьезный анализ рынка, чтобы найти разыгрывающего, который усилит нашу команду. Важно, что во время нашего разговора по телефону Серхио Родригес выразил огромное желание продолжить карьеру в Москве. Мы обсудили множество деталей, касающихся нашей команды и игроков, он отлично знает большинство парней. Стиль Серхио – в умении читать игру, он организатор нападения, умеющий находить броски для себя и создавать ситуации для товарищей, делать других игроков лучше. Он дважды уезжал в НБА, был чемпионом и MVP Евролиги, здорово выступал за национальную сборную, а потому достаточно зрел, чтобы понимать игру во всех турнирах, в которых нам предстоит сражаться. Он проверенный победитель, опытный игрок, который при этом заверил меня, что готов усердно работать над саморазвитием. Серхио и его семья всё тщательно взвесили и приняли решение с должной ответственностью. Нам необходимо, чтобы Родригес игрой и авторитетом говорил своё веское слово на паркете. Уверен, что он быстро найдёт общий язык с парнями», – сказал Итудис.

Источник: Официальный сайт ПБК ЦСКА Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ПБК ЦСКА Димитрис Итудис Серхио Родригес
Новости. Баскетбол
17 июля 2017, понедельник
12:10 Перкинс: надеюсь получить приглашение от одной из команд НБА
12:09 Родригес: еду в ЦСКА, чтобы отдать всего себя в каждом из турниров
12:03 Итудис: Родригес выразил огромное желание играть за ЦСКА
11:58 Безденежных: Родригес – звезда европейского баскетбола
11:41 Брэдли: сложнее всего обороняться против Ирвинга
11:37 ПБК ЦСКА подтвердил переход Родригеса
10:26 Лонзо Болл получил травму в матче Летней лиги
10:18 УНИКС сыграет с «Олимпиакосом», «Црвеной Звездой» и «Маккаби» на Крите
09:41 Макколлум опубликовал фото Энтони в форме «Портленда»
07:32 «Хьюстон» подписал годичный контракт с Мба-а-Муте
02:54 Женская сборная России завоевала бронзу Евробаскета-2017 U20
00:40 Ведищев: Хвостов, Зубков и Бабурин играли не более чем на 50% в сезоне-2016/17
00:20 Кантер сравнил президента Турции Эрдогана с Гитлером
16 июля 2017, воскресенье
23:37 Ховард оскорбил мать фаната в «Твиттере»
22:17 «Голден Стэйт» отказался менять Клэя Томпсона на Пола Джорджа
21:47 «Милуоки» и «Лейкерс» интересуются Кларком
20:05 Марк Джексон: Болл не превзойдёт Мэджика Джонсона
19:10 Барцокас: Андерсон может закрыть сразу три позиции
19:02 «Химки» подписали контракт с Джеймсом Андерсоном
18:36 Ник Янг: Керр — лучший снайпер в «Голден Стэйт»
17:51 Астахов: уверен, что Швед останется в «Химках» на сезон-2017/18
16:16 «Милан» подписал контракт с Кори Джефферсоном
14:30 Лавар Болл: может ли крупный бренд подписать Лонзо? Это вопрос цены
13:31 Кроуфорд: на данном этапе карьеры я легко мог бы выбрать погоню за титулом
13:00 Ведищев: Краснодар готов принять «Финал четырёх» Единой лиги ВТБ
12:57 Лавар Болл: Лонзо может играть в кроссовках любого производителя
12:54 Уэртас продолжит карьеру в «Уникахе»
11:57 Генменеджер «Юты»: будем строить команду вокруг Гобера
11:51 Карри завершил аллей-уп после комбинации с Тимберлейком и Ромо
11:12 Баркли: буду потрясён, если «Филадельфия» не выйдет в плей-офф
10:57 «Портленд» поучаствует в обмене «Нью-Йорка» и «Хьюстона», если получит Энтони
10:13 Энтони ждёт от «Нью-Йорка» возобновления переговоров по обмену в «Хьюстон»
04:17 Радонич покинул пост главного тренера «Црвены Звезды»
01:05 Вестерманн: цель ЦСКА — выиграть Евролигу
00:43 Ведищев: обновление формата влечёт риски для команд «большой четвёрки»
15 июля 2017, суббота
23:44 Россиянки уступили в полуфинале Евробаскета-2017 U20
22:44 Вестерманн: отказать ЦСКА просто невозможно
21:48 Родригес достиг соглашения с ЦСКА
20:53 Харден готов завершить карьеру в «Хьюстоне»
19:31 Рондо согласовал однолетний контракт с «Нью-Орлеаном»
18:49 У «Клипперс» будет возможность отчислить Теодосича в следующее межсезонье
17:37 Папаяннис получил травму в матче Летней лиги НБА
16:29 Родионов: «Финал четырёх» усилит интригу в Единой лиге ВТБ
16:28 Панов: «Финал четырёх» повышает шансы «НН» на титул чемпионов
15:52 Санкт-Петербург стал главным кандидатом на проведение Матча всех звёзд Лиги ВТБ
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com, 2000–2017