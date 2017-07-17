Итудис: Родригес выразил огромное желание играть за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, почему «армейцы» решили заключить контракт с испанским разыгрывающим Серхио Родригесом. Его слова приводит сайт клуба.

«Не секрет, что после отъезда за океан Тео (Милоша Теодосича. — Прим. ред.) мы с помощниками и, конечно, клубным руководством проделали большую работу и серьезный анализ рынка, чтобы найти разыгрывающего, который усилит нашу команду. Важно, что во время нашего разговора по телефону Серхио Родригес выразил огромное желание продолжить карьеру в Москве. Мы обсудили множество деталей, касающихся нашей команды и игроков, он отлично знает большинство парней. Стиль Серхио – в умении читать игру, он организатор нападения, умеющий находить броски для себя и создавать ситуации для товарищей, делать других игроков лучше. Он дважды уезжал в НБА, был чемпионом и MVP Евролиги, здорово выступал за национальную сборную, а потому достаточно зрел, чтобы понимать игру во всех турнирах, в которых нам предстоит сражаться. Он проверенный победитель, опытный игрок, который при этом заверил меня, что готов усердно работать над саморазвитием. Серхио и его семья всё тщательно взвесили и приняли решение с должной ответственностью. Нам необходимо, чтобы Родригес игрой и авторитетом говорил своё веское слово на паркете. Уверен, что он быстро найдёт общий язык с парнями», – сказал Итудис.