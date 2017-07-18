Пирс подписал контракт с «Бостоном», чтобы завершить карьеру его игроком

Легенда «Бостон Селтикс» Пол Пирс подписал контракт с клубом, чтобы завершить карьеру в его составе. Пирс провёл за «Селтикс» 15 сезонов, с 1998 по 2013 год, и стал с ним чемпионом НБА в 2008 году.

Он был признан самым ценным игроком финальной серии 2008 года и 10 раз выбирался на Матч звёзд. В 2013 году «Бостон» обменял Пирса в «Бруклин Нетс». Его последним клубом стали «Лос-Анджелес Клипперс», 39-летний баскетболист завершил карьеру после его поражения от «Юты Джаз» в плей-офф сезона-2016/17.

Фото доступно в "твиттере".