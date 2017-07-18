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«Клипперс» подпишет контракт с Уилли Ридом

18 июля 2017, вторник. 22:28. Баскетбол

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» согласовало условия сотрудничества с центровым Уилли Ридом. Баскетболист подпишет контракт, рассчитанный на год, за который он заработает $ 1,5 млн, сообщает на своей странице в «твиттере» инсайдер Крис Хайнс.

В минувшем сезоне 27-летний Рид защищал цвета «Майами Хит». В регулярном чемпионате в его активе 71 поединок, в которых он набирал 5,3 очка, совершал 4,7 подбора и раздавал 0,4 передачи в среднем. Всего же в НБА на счету Рида два сезона, в позапрошлом чемпионате он провёл 39 матчей за «Бруклин Нетс».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Лос-Анджелес Клипперс Майами Хит
Новости. Баскетбол
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