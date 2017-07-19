Риверс: с уходом Пола в «Клипперс» будет больше движения мяча

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс видит и положительные стороны в уходе лидера команды, разыгрывающего Криса Пола.

«Теперь, с уходом Пола, у нас станет больше движения мяча. Это одна из тех вещей, которые я особенно ценю. Если вы посмотрите на мой прежний опыт работы, он больше основан на активном движении мяча, и это то, к чему мы вернёмся», — приводит слова Риверса The Score.

Крис Пол покинул команду в это межсезонье, перейдя в стан «Хьюстон Рокетс». В минувшем регулярном чемпионате Пол принял участие в 61 матче, набирая в них в среднем по 18,1 очка, совершая 5 подборов и раздавая 9,2 передачи.