Чалмерс договорился с «Мемфисом» об однолетнем контракте

Разыгрывающий защитник Марио Чалмерс согласовал с «Мемфис Гриззлиз» однолетний контракт, информирует ESPN.



Отмечается, что соглашение будет частично гарантированным.



В сезоне-2015/16 Чалмерс принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата. 31-летний баскетболист проводил на площадке по 22,8 минуты, набирал по 10,8 очка, отдавал по 3,8 передачи, собирал по 2,6 подбора, а также совершал по 1,5 перехвата и 0,2 блок-шота в среднем за игру.



Напомним, что в марте 2016 года Марио получил разрыв ахиллова сухожилия.