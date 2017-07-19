Погба реализовал бросок с сопротивлением Эмбиида

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид сыграл в баскетбол с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.



В одном из эпизодов Эмбиид не сумел помешать французу реализовать бросок со средней дистанции.

Джоэл в минувшем сезоне принял участие в 31 матче регулярного чемпионата. 23-летний центровой проводил на паркете по 25,4 минуты, набирал по 20,2 очка, собирал по 7,8 подбора, отдавал по 2,1 передачи, а также совершал по 2,5 блок-шота и 0,9 перехвата в среднем за игру.

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Видео доступно на официальной странице Погба в «Инстаграме».