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Погба реализовал бросок с сопротивлением Эмбиида

19 июля 2017, среда. 10:55. Баскетбол

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид сыграл в баскетбол с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.

В одном из эпизодов Эмбиид не сумел помешать французу реализовать бросок со средней дистанции.

Джоэл в минувшем сезоне принял участие в 31 матче регулярного чемпионата. 23-летний центровой проводил на паркете по 25,4 минуты, набирал по 20,2 очка, собирал по 7,8 подбора, отдавал по 2,1 передачи, а также совершал по 2,5 блок-шота и 0,9 перехвата в среднем за игру.

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Видео доступно на официальной странице Погба в «Инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Юнайтед Филадельфия Сиксерс Джоэл Эмбиид Поль Погба
Новости. Баскетбол
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