Беверли: я не Крис Пол

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли во время представления в качестве игрока калифорнийского клуба сказал, что его не следует сравнивать с бывшим лидером команды Крисом Полом.
«Я собираюсь двигаться дальше. Хочу сразу отбросить в сторону все эти разговоры, так как уверен, что меня будут спрашивать об этом весь год: я не Крис Пол. Я повторю: я не Крис Пол. Говоря это, я также имею в виду, что и он не делает того, что делаю я», – приводит слова Беверли The Score.
В прошлом сезоне Патрик выступал за «Хьюстон Рокетс». В регулярном чемпионате он принял участие в 67 матчах, собирая коллекцию из 9,5 очка, 5,9 подбора, 4,2 передачи и 1,5 перехвата в среднем за игру.
Пол: пока не знаю, как мы с Харденом будем уживаться на паркете
Разыгрывающий «Хьюстона» Крис Пол – о смене клуба, отношениях с Доком Риверсом, интересе «Сан-Антонио» и шансах «Рокетс» на чемпионство.