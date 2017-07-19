Понкрашов: готов к любой роли в обновлённом УНИКСе

Защитник УНИКСа Антон Понкрашов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым прокомментировал летние изменения состава команды, подчеркнув, что ему симпатичен баскетбол, в который играла бывшая команда нового главного тренера Димитриса Прифтиса.



«Очень крутые изменения. Почти вся команда поменялась. Пока у меня это вызывает реальный интерес. Это большая работа, как из группы людей сделать команду. И по тому набору баскетболистов, которые сейчас есть в УНИКСе, может быть очень любопытно. Но как это будет в жизни, никто не знает, пока не начнутся официальные матчи. Соскучился уже по командной работе.



Как я вижу себя в команде с учётом изменений? Честно говоря, готов к любой роли. Видел, в какой баскетбол играл «Арис» тренера Прифтиса, и мне он симпатичен. Мы проиграли этой команде два матча в группе, и организация нападения греческой команды – как и защиты — была на высоком уровне. Мне кажется, что смогу вписаться в любую схему, посмотрим», – сказал Понкрашов.



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