Понкрашов: если бы у меня не было семьи – поехал бы играть в Европу

Защитник УНИКСа Антон Понкрашов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым рассказал о принятии решения по продлению контракта с казанской командой, отметив, что всерьёз рассматривал предложения иностранных клубов и до сих пор хочет попробовать свои силы за пределами России.



«Предложение УНИКСа было более интересным. Мы долго сидели с женой и думали над предложениями. Мне очень хочется в Европу, честно. И если бы было более финансово выгодное предложение, то я бы и поехал. Но получилось так, что УНИКС сделал выгодное предложение, сыну нужно идти в школу, у него уже друзья в Казани. Я очень доволен работой и жизнью в этом городе. Поэтому приняли семейное решение остаться.



Зачем мне ехать в Европу? А я никогда не пробовал – мне интересно. В другой стране ты уже не будешь с российским паспортом, плохим или хорошим. Нужно будет заново всё доказывать. Ты получаешь деньги и конкретную роль. Грубо говоря, обо**ался – поехал домой. «Выстрелил» – красавец. Интересно проверить себя. Если бы у меня не было семьи – рванул бы не задумываясь», – сказал Понкрашов.



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