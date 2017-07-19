Ирвинг: «Кливленд» сейчас в своеобразном положении

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг пространно ответил на вопрос, насколько его команда может измениться в ближайшую пару сезонов. По слухам, «Кавальерс» может покинуть их лидер — Леброн Джеймс.

«Как я уже говорил, мы сейчас в своеобразном положении. Лучшее, что мы можем сделать, — это вести дела с классом и профессионализмом. Очевидно, что у нас прекрасный владелец, готовый потратить немного денег на парней, в которых он верит. Сейчас мы можем только смотреть, что произойдёт этим летом», — приводит слова Ирвинга Sports Illustrated.