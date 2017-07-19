27—29 июля в Москве пройдёт «Экспо Баскет 2017»

С 27 по 29 июля в олимпийском комплексе «Лужники» в Москве пройдёт выставка «Экспо Баскет 2017». В рамках мероприятия состоится массовый турнир по уличному баскетболу. Его посетят чемпионки мира из женской сборной России по баскетболу 3х3.

Также на «Экспо Баскет 2017» пройдёт представление клубов и лиг, работающих под эгидой Российской федерации баскетбола, Единый школьный финал среди мальчиков и девочек, однодневный спортивный лагерь Москомспорта для школьников. Гости «Экспо Баскет 2017» смогут посетить специально разработанную зону баскет-ГТО.