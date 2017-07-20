Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Рондо заработает за следующий сезон $ 3,3 млн

20 июля 2017, четверг. 10:24. Баскетбол

Разыгрывающий защитник Рэджон Рондо подписал однолетний контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает Yahoo Sports. За следующий сезон 31-летний баскетболист заработает $ 3,3 млн.

В минувшем сезоне Рондо выступал за «Чикаго Буллз», приняв участие в 69 матчах регулярного чемпионата. Разыгрывающий проводил на площадке по 26,7 минуты, набирал по 7,8 очка, отдавал по 6,7 передачи, собирал по 5,1 подбора, а также совершал по 1,4 перехвата и 0,2 блок-шота в среднем за игру.

Следующий сезон станет для Рэджона 12-м в карьере.

Джентри: Рондо и Холидэй будут игроками стартового состава
Источник: Yahoo Sports Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Нью-Орлеан Пеликанс Рэджон Рондо
Новости. Баскетбол
20 июля 2017, четверг
10:59 Макколлум: с Энтони «Портленд» станет одной из трёх лучших команд на Западе
10:24 Рондо заработает за следующий сезон $ 3,3 млн
10:20 Айверсон: «Филадельфия» выйдет в плей-офф в предстоящем сезоне
09:58 Уэйд: игроки, пришедшие в НБА в этом году, могут повторить успех драфта-2003
09:34 Дж. Батлер: встретившись с руководством, был уверен, что останусь в «Чикаго»
00:47 Гриффин: остался в «Клипперс» без сомнений, хочу закончить здесь карьеру
00:33 Редик: «Хьюстон» предлагал мне больше денег, чем «Филадельфия»
19 июля 2017, среда
23:14 «Бостон» официально объявил о переходе Бэйнса
22:12 Айверсон: «Голден Стэйт»? Никогда не думал о выступлении в суперкоманде
21:20 Эмбиид: мой рейтинг в NBA 2K18 — 86? Полная чушь! Должен быть 95
20:26 «Миннесота» официально объявила о подписании контракта с Джамалом Кроуфордом
19:53 27-29 июля в Москве пройдёт «Экспо Баскет 2017»
19:21 Ирвинг: «Кливленд» сейчас в своеобразном положении
18:19 Пелинка: приход Колдуэлл-Поупа для «Лейкерс» — как манна небесная
17:29 Уджири: «Торонто» не пытается избавиться от Валанчюнаса
16:44 Корстин: сбросить ЦСКА с трона — не самоцель нового формата чемпионата Лиги ВТБ
15:34 Французский форвард Фабьен Козёр перешёл из «Бамберга» в «Реал»
15:22 Понкрашов: было бы интересно поехать на Олимпиаду в составе сборной 3х3
15:20 Понкрашов: если бы у меня не было семьи – поехал бы играть в Европу
15:14 Понкрашов: готов к любой роли в обновлённом УНИКСе
15:08 Уэлтман: Джонатон Симмонс должен показать прогресс в «Орландо»
13:57 Мэджик Джонсон: не жалею об обмене Д'Анджело Расселла
13:33 Джинобили подтвердил, что проведёт следующий сезон в «Сан-Антонио»
13:16 Беверли: я не Крис Пол
13:03 Джентри: Рондо и Холидэй будут игроками стартового состава
12:21 Войнаровски: Джордж был близок к переходу в «Кливленд»
11:58 Мутомбо: работаю над приобретением «Хьюстона»
11:05 Пирс: с этим составом «Кливленд» не способен победить «Голден Стэйт»
10:55 Погба реализовал бросок с сопротивлением Эмбиида
10:24 Чалмерс договорился с «Мемфисом» об однолетнем контракте
09:55 М. Джонсон: свободные агенты впечатлены умением Лонзо Болла отдавать передачи
09:37 Войнаровски: К. Энтони сообщил руководству «Нью-Йорка» о желании покинуть клуб
00:22 Риверс: с уходом Пола в «Клипперс» будет больше движения мяча
18 июля 2017, вторник
23:45 Газоль и «Сан-Антонио» близки к подписанию нового контракта
23:31 Ноэль разочарован предложением «Далласа»
22:53 Миннерат: впервые играть в России – замечательный опыт
22:28 «Клипперс» подпишет контракт с Уилли Ридом
21:22 Пирс: шансы «Бостона» повергнуть «Кливленд» выше, чем у кого-либо
20:26 Мэджик Джонсон: «Лейкерс» вернулись
19:19 Миннерат продолжит карьеру в Китае
18:59 Джинобили согласовал новый контракт с «Сан-Антонио»
17:21 Джентиле продолжит карьеру в «Виртусе»
16:16 Никита Баринов возвращается в «Зенит»
16:06 Словенский форвард Саша Загорац покинул «Парму»
15:46 «Мемфис» подписал контракт с сербским форвардом Раде Загорацем
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com, 2000–2017