Рондо заработает за следующий сезон $ 3,3 млн

Разыгрывающий защитник Рэджон Рондо подписал однолетний контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает Yahoo Sports. За следующий сезон 31-летний баскетболист заработает $ 3,3 млн.



В минувшем сезоне Рондо выступал за «Чикаго Буллз», приняв участие в 69 матчах регулярного чемпионата. Разыгрывающий проводил на площадке по 26,7 минуты, набирал по 7,8 очка, отдавал по 6,7 передачи, собирал по 5,1 подбора, а также совершал по 1,4 перехвата и 0,2 блок-шота в среднем за игру.



Следующий сезон станет для Рэджона 12-м в карьере.

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