Ерёмин: Коробкову и Лазареву не хватило опыта, чтобы закрепиться в ЦСКА

Бывший игрок сборной России, председатель тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Ерёмин считает, что центровые Павел Коробков и Иван Лазарев, покинувшие ЦСКА, смогут перезапустить карьеру после ухода из «армейской» команды. Его слова приводят «Известия».



«ЦСКА всегда борется за победу в Евролиге, поэтому требования к уровню игроков очень высокие. Порой кажется, что баскетболист по техническим характеристикам подходит ЦСКА, но психологически оказывается не готовым к столь жёсткой конкуренции за игровое время. На мой взгляд, в ЦСКА нужно идти уже готовым игроком. Надо побывать в шкуре лидера в другой команде, почувствовать уверенность в своих силах. Только после этого у игрока будет шанс закрепиться в составе «армейского» клуба. Приведу в пример Виталия Фридзона и Никиту Курбанова. Если говорить про Коробкова и Лазарева, то они не успели получить необходимого опыта, плюс Павлу, конечно, помешали травмы. Желаю им удачи в поисках новых клубов, надеюсь, у них ещё получится заявить о себе», — отметил Станислав Ерёмин в беседе с «Известиями».

ЦСКА расстанется с Лазаревым и Коробковым