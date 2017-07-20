«Астана» заключила соглашение с Уданохом

БК «Астана» пополнился американским форвардом Айком Уданохом, сообщает официальный сайт клуба из Казахстана. Соглашение рассчитано на год. 28-летний Уданох на уровне NCAA выступал за команду университета «Детройт». Профессиональную карьеру баскетболист начал в катарском Аль-Ахли, после чего перебрался в Европу.

Здесь он успел поиграть за команды из Финляндии, Италии и Франции. Минувший сезон Уданох провёл в составе «Тулона». Игрок хорошо знаком болельщикам Лиги ВТБ — в сезоне-2015/2016 Айк выступал за финскую команду «Байзонс», которая принимала участие в чемпионате Единой лиги ВТБ.