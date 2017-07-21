«Бостон» подписал контракт с Ябуселе

«Бостон Селтикс» заключил контракт с французским мощным форвардом Гершоном Ябуселе, сообщает официальный сайт организации. Детали сделки пока не разглашаются.

21-летний Ябуселе был выбран «Бостоном» в первом раунде драфта 2016 года под 16-м номером. Ранее он выступал на родине за «Роанн» и «Руэн», а минувший сезон провёл в китайском «Шанхае». После окончания чемпионата Китая форвард с марта играл за дочернюю команду «Селтикс» в D-лиге.

В нынешнем межсезонье «Бостон» уже подписал договоры с германским форвардом Даниэлем Тайсом и хорватским центровым Анте Жижичем.