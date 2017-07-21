Богачёв: УНИКС практически закончил формирование состава на следующий сезон

Президент УНИКСа Евгений Богачёв подвёл итоги изменений в составе команды в нынешнем межсезонье.



«Мы практически закончили формирование состава на сезон-2017/18. Возможно, у нас появится ещё один новичок для усиления ротации, но это неточно. В целом мы проделали неплохую работу, но выводы можно будет делать только по окончании сезона.

Мы ведём переговоры с Костасом Каймакоглу о новом контракте. Существует вероятность, что он останется в команде.

Контракт с Марко Баничем истёк. Переговоры о новом соглашении мы не ведём», – передают слова Богачёва «Известия».