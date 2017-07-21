Четырёхкратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США, экс-игрок московского «Динамо», подмосковного «Спартака» и екатеринбургского УГМК Сью Бёрд призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. По её словам, она находится в отношениях с футболисткой сборной США Мэган Рапино.

«Я — гомосексуалистка. Мэган — моя девушка. Для тех, кто меня знает, это не является секретом. Я не чувствую, что проживаю не свою жизнь. Мне кажется, люди думают, что если человек не говорит об этом, то значит, он скрывает это, но это не обо мне.

Почему я говорю об этом именно сейчас? Это происходит тогда, когда чувствуешь правильное время. Есть люди, которые думают, что мне надо было сказать об этом раньше, но я не чувствовала тогда, что это было бы верно. Это моё путешествие", — приводит слова Бёрд ESPN.