Газоль согласовал с «Сан-Антонио» трёхлетний контракт

Испанский центровой Пау Газоль согласовал трёхлетний контракт с «Сан-Антонио Спёрс», сообщает на своей странице в «твиттере» инсайдер Эдриан Войнаровски.

Ранее испанец отказался от опции своего контракта с командой из Техаса, по которой он мог заработать $ 16,2 млн за следующий сезон. Газоль пошёл на сокращение зарплаты ради подписания многолетнего контракта.

Минувший сезон стал первым в «Сан-Антонио» для 37-летнего центрового. В регулярном чемпионате он принял участие в 64 матчах, в которых набирал по 12,4 очка и делал по 7,8 подбора в среднем. В плей-офф Газоль сыграл в 16 поединках с показателями 7,7 очка и 7,1 подбора.