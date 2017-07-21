Официально: Швед продлил контракт с «Химками» до 2020 года

Защитник Алексей Швед подписал новое соглашение с «Химками», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до конца сезона-2019/20.

Швед стал игроком «Химок» в 2015 году, после того как вернулся из НБА. Всего в составе подмосковного клуба за это время он успел провести 104 матча со средними показателями 19,3 очка, 3,2 подбора и 4,7 передачи за матч.

В составе БК «Химки» Швед стал самым ценным игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и Кубка Европы, а также вошёл в первую символическую пятёрку обоих турниров в 2016 году. Кроме того, он был признан лучшим российским игроком Единой лиги ВТБ по итогам сезона-2015/16, занял второе место в голосовании болельщиков нашей команды в прошлом году и первое место в 2017-м.