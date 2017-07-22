Батлер и Таунс склоняют Ирвинга к переходу в «Миннесоту»

Игроки «Миннесота Тимбервулвз» Джимми Батлер и Карл-Энтони Таунс склоняют разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга к переходу в их клуб. Об этом сообщает ESPN.

Батлер и Таунс поддержали идею обмена Ирвинга в «Миннесоту», о чём уведомили руководство команды и самого игрока. Помимо «Миннесоты» разыгрывающий рассматривает варианты продолжения карьеры в «Нью-Йорке», «Сан-Антонио» и «Майами».

О намерении Ирвинга покинуть «Кливленд» стало известно 21 июля. По информации американских СМИ, игрока не устраивает его роль, он хочет быть первой звездой команды.