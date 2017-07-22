Дадли: Джон Уолл — Стив Нэш нового поколения

Форвард «Финикс Санз» Джаред Дадли поздравил защитника «Вашингтон Уизардс» Джона Уолла с подписанием нового контракта с клубом и сравнил его с двукратным MVP лиги Стивом Нэшем.

«Полностью заслуженная сделка! Стив Нэш нового поколения с атлетизмом в придачу. Он заставляет людей платить!» — написал Дадли в «Твиттере».

Ранее Уолл объявил о продлении контракта с «Вашингтоном». Новая сделка принесёт разыгрывающему $ 170 млн. Она вступит в силу по истечению нынешнего контракта Уолла летом 2019 года. Последний год контракт будет опцией игрока.