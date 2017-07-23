Рубио: за шесть лет в «Миннесоте» я так и не смог раскрыть свой потенциал

Разыгрывающий «Юта Джаз» Рики Рубио выразил отношение к обмену из «Миннесота Тимбервулвз».



«В конце концов, я думаю, что мой обмен в «Юту» пойдёт на пользу всем его участникам. Поскольку я отыграл в НБА за «Миннесоту» шесть сезонов, но так и не смог полностью раскрыть свой потенциал», – цитирует Рубио Marca.



26-летний защитник провёл в лиге 353 матча, в которых набирал по 10,3 очка, совершал по 4,2 подбора и отдавал по 8,5 передачи за 32 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате. При этом он не имеет опыта выступлений в плей-офф.