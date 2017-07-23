«Барселона» заинтересована в услугах Серафена

«Барселона» заинтересована в услугах французского мощного форварда «Индиана Пэйсерс» Кевина Серафена, сообщает Mundo Deportivo. Нынешний контракт Серафена с «Индианой» действует ещё год, однако является негарантированным на следующий сезон. «Пэйсерс» должны до 1 августа принять решение, оставят ли они игрока в составе.

27-летний форвард выступает в НБА в течение шести последних лет. В минувшем сезоне он набирал по 4,7 очка и совершал по 2,9 подбора за 11 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате.