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Нэйт Робинсон попробует вернуться в НБА

23 июля 2017, воскресенье. 16:56. Баскетбол

33-летний защитник Нэйт Робинсон намерен предпринять попытку вернуться в НБА, сообщает USA Today. Соответствующее заявление он сделал посредством страницы в «Инстаграм», продемонстрировав, что находится в отличной форме. В последний раз он выступал в лиге в 2015 году, когда защищал цвета «Нью-Орлеан Пеликанс».

Предыдущие два года баскетболист провёл в составе тель-авивского «Хапоэля» и венесуэльской команде «Гуарос де Лара».

В НБА за свою карьеру он успел поиграть в составе «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс», «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз», «Чикаго Буллз», «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

В регулярных чемпионатах на его счету 618 поединков, в которых он набирал 11 очков, совершал 2,3 подбора и раздавал 3 передачи в среднем.

Источник: USA TODAY Сообщить об ошибке
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Нэйт Робинсон
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