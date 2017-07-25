Роуз предпочитает выступать за «Кливленд», а не за «Лейкерс»

Разыгрывающий Деррик Роуз склонен подписать контракт с «Кливленд Кавальерс», а не с «Лос-Анджелес Лейкерс». «Кливленд» может предложить ему только $ 2,1 млн за год против $ 4,3 млн в «Лейкерс», однако для Роуза важна способность «Кавальерс» претендовать на чемпионский титул.

Также Роуза привлекает потенциальный обмен Кайри Ирвинга из «Кливленда», который позволит ему играть на паркете существенную роль, сообщает инсайдер Адриан Войнаровски.

В прошедшем сезоне Роуз провёл 64 матча в регулярном первенстве за «Нью-Йорк Никс», набирая 18,0 очка в среднем за игру.