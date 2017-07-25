Россиянки U19 провели результативную атаку на своё кольцо в матче с Испанией

Во втором туре группового этапа чемпионата мира по баскетболу среди девушек U19 сборная России встретилась с Испанией.



На 27-й минуте матча россиянки провели атаку на своё кольцо, завершив её точным броском из-за дуги. Отметим, что в первую очередь в этом эпизоде ошиблись судьи, которые должны были дать ввести мяч из-за лицевой линии испанкам, а не сборной России. В течение нескольких минут арбитры разбирались с этим эпизодом и в конце концов записали попадание на счёт Испании. Правда, оценили его не тремя, а двумя очками.



Встреча завершилась победой России со счётом 77:58.



Видео доступно на сайте испанского издания Marca.