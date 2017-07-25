Защитник «Зенита» Сергей Карасёв успешно перенёс операцию на плече. Об этом лидер санкт-петербургского клуба сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм».



«Всё хорошо. Только после наркоза. Скоро буду в порядке», – сказал Карасёв.



В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 23-летний баскетболист принял участие в 27 матчах. Сергей проводил на площадке в среднем по 25,6 минуты, набирал по 16,0 очка, отдавал по 3,1 передачи, собирал по 2,9 подбора, а также совершал по 0,9 перехвата и 0,3 блок-шота за игру.

Карасёв признан лучшим игроком «Зенита» по версии болельщиков