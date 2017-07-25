«Портленд» обменял Краббе в «Бруклин»

«Портленд Трэйл Блейзерс» провёл обмен с «Бруклин Нетс» в результате которого отправил в команду из «Нью-Йорка защитника Аллена Краббе, Бруклин в свою очередь отправил в Орегон форварда Эндрю Николсона, сообщает на своей странице в „твиттере“ инсайдер Эдриан Войнаровски.

Ожидается, что последний будет отчислен из состава «Портленда». Этот обмен в первую очередь призван разгрузить платёжную ведомость «Портленда». Минувшим летом руководство клуба подписал с Краббе четырёхлетний контракт на $ 75 млн.

В регулярном чемпионате сезона-2016/17 Краббе провёл за «Портленд» 79 поединков, набирая в них 10,7 очка и собирая 2,8 подбора. В четырёх играх плей-офф статистика игрока составляла 5,5 очка и 3,3 подбора.