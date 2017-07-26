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Дюрант, Карри, Ливингстон, Игуодала и Пачулия продлили договоры с «Голден Стэйт»

26 июля 2017, среда. 01:26. Баскетбол

«Голден Стэйт Уорриорз» официально объявил о подписании новых контрактов с форвардом Кевином Дюрантом, защитниками Стивеном Карри, Шоном Ливингстоном и Андре Игуодалой, а также центровым Зазой Пачулией.

Условия новых соглашений не разглашаются. Однако ранее стало известно, что общая сумма договора Карри — $ 201 млн. Рекордное соглашение рассчитано на пять лет. В минувшем сезоне Стивен провёл 78 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем за игру по 25,3 очка, 6,7 передачи и 4,5 подбора. В плей-офф на его счету 17 матчей со средней статистикой 28,1 очка, 6,8 передачи и 6,3 подбора.

Источник: Официальный сайт "Голден Стэйт Уорриорз" Сообщить об ошибке
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Голден Стэйт Уорриорз Андре Игуодала Заза Пачулия Кевин Дюрант Стивен Карри Шон Ливингстон
Новости. Баскетбол
26 июля 2017, среда
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