Веселы продлил контракт с «Фенербахче»

Форвард «Фенербахче» Ян Веселы воспользовался опцией продления контракта и останется в стамбульской команде и на сезон-2017/18. Об этом в «Твиттере» сообщает агент игрока Александр Рашкович.

Веселы является одним из самых высокооплачиваемых игроков Европы. В нынешнее межсезонье интерес к нему проявляли сразу несколько клубов НБА, среди которых «Даллас», «Филадельфия» и «Бруклин».

В минувшем сезоне Евролиги он набирал в среднем по 9,6 очка и совершал по 4,5 подбора за 24,5 минуты на площадке. «Фенербахче» впервые в истории стал победителем турнира.