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Кириленко: потеря Карасёва является весомой для сборной РФ

27 июля 2017, четверг. 16:03. Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал травму игрока сборной России Сергея Карасёва, из-за которой тот будет вынужден пропустить Евробаскет-2017. Незадолго до старта первого сбора национальной команды Карасёв получил травму плечевого сустава, потребовавшую оперативного вмешательства. После успешной операции врачи отвели баскетболисту на восстановление полтора месяца.

«Сергей является большой частью этой команды, поэтому его потеря значительная. Но даже без него есть костяк игроков, обладающий опытом игры на самом высоком уровне, способный решать серьёзные задачи. Тем более наш костяк из пяти-шести игроков находится, скажем так, в своем «прайме». Не молодые или ветераны, а баскетболисты в расцвете сил, которым самим уже интересно выиграть со сборной что-нибудь серьёзное», — цитирует Кириленко ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Андрей Кириленко Сергей Карасёв — Баскетбол
Новости. Баскетбол
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