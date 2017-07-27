Иванович: выход в Евролигу для «Химок» сравним с победой в чемпионате

Бывший главный тренер «Химок» Душко Иванович заявил, что выход в финал Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17 для его команды был сравним с победой в чемпионате.

«Я очень доволен этим сезоном. Мы достигли своей цели — вышли в Евролигу. Это сравнимо с тем, что мы выиграли национальный чемпионат, потому что ЦСКА по-настоящему доминирует в российской лиге.

В Еврокубке мы играли с «Валенсией», отличной командой. Могли победить их в первом матче, но не реализовали шансов. Позже мы справились с ними в Москве, но в третьей игре у нас шансов не было", — цитирует Ивановича Vijesti.