«Голден Стэйт» продлил на год контракт с Макги на условиях ветеранского минимума

«Голден Стэйт Уорриорз» заключил с центровым Джавэйлом Макги новый годичный контракт на условиях ветеранского минимума, сообщает ESPN. Таким образом, зарплата игрока составит $ 2,1 млн. Поскольку договор Макги стал 15-м в «Голден Стэйт» на данный момент, вакантных мест в заявке чемпиона больше не осталось.

В минувшем сезоне 29-летний центровой набирал по 6,1 очка и совершал по 3,2 подбора за 10 минут в среднем за матч в регулярном чемпионате и записывал в актив по 5,9 очка и 3 подбора за 9 минут в плей-офф.