Прохоров готов продать контрольный пакет «Бруклина»

Владелец «Бруклин Нетс» Михаил Прохоров готов продать контрольный пакет акций организации, сообщает New York Post. Ранее Прохоров пытался найти покупателей для миноритарного пакета, но такое предложение не вызвало интереса. Сейчас же российский миллиардер, узнав о значительном внимании к выставленному на продажу «Хьюстон Рокетс», рассчитывает, что и на его организацию найдутся покупатели. В частности, группа китайских инвесторов серьёзно рассматривает возможность приобретения как «Хьюстона», так и «Бруклина».