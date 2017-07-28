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Прохоров готов продать контрольный пакет «Бруклина»

28 июля 2017, пятница. 11:31. Баскетбол

Владелец «Бруклин Нетс» Михаил Прохоров готов продать контрольный пакет акций организации, сообщает New York Post. Ранее Прохоров пытался найти покупателей для миноритарного пакета, но такое предложение не вызвало интереса. Сейчас же российский миллиардер, узнав о значительном внимании к выставленному на продажу «Хьюстон Рокетс», рассчитывает, что и на его организацию найдутся покупатели. В частности, группа китайских инвесторов серьёзно рассматривает возможность приобретения как «Хьюстона», так и «Бруклина».

Источник: New-York Post Сообщить об ошибке
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Бруклин Нетс Михаил Прохоров
Новости. Баскетбол
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