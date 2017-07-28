Марбери: то, что зарплата Роуза составит всего $ 2,1 млн, – это преступление

Экс-защитник НБА Стефон Марбери считает, что разыгрывающий Деррик Роуз заслуживает намного большей зарплаты, чем $ 2,1 млн, которые он заработает в «Кливленд Кавальерс».



«Мне кажется преступлением платить Роузу так мало, когда в лиге есть парни, не умеющие даже жевать жвачку на площадке. Что, чёрт возьми, происходит с НБА? Игроки, которые вообще не дотягивают до уровня лиги, получают огромные суммы. А Деррик – это монстр. Подписать MVP за такие деньги? Я понимаю, что у него были серьёзные травмы. Но Роуз остаётся одним из лучших разыгрывающих», – написал Марбери в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».