Источник: Прохоров не собирается продавать контрольный пакет акций «Бруклина»

Сайт NetsDaily со ссылкой на источник в лиге сообщил, что слухи о готовности Михаила Прохорова продать контрольный пакет акций «Бруклин Нетс» не соответствуют истине.



Слухи о возможной продаже контрольного пакета появились после того как Прохорову не удалось найти покупателя на миноритарный пакет акций. Сообщалось, что российский миллиардер, узнав о значительном внимании к выставленному на продажу «Хьюстон Рокетс», рассчитывал, что и на его организацию найдутся покупатели.



Отмечается, что российский бизнесмен по-прежнему готов продать до 49% акций местным инвесторам.