Дженнингс продолжит карьеру в Китае

Разыгрывающий защитник Брэндон Дженнингс продолжит свою карьеру в Китае. Баскетболист подписал соглашение с командой Китайской баскетбольной ассоциации «Шаньси Дрэгонз», сообщает Hoopshype. За один сезон в составе новой команды Дженнингс сможет заработать $ 1,5 млн.

Минувший регулярный чемпионат он начинал в составе «Нью-Йорк Никс», за который провёл львиную часть матчей. По ходу сезона он перешёл в «Вашингтон Уизардс». Там он успел провести 23 поединка, набирая в них 3,5 очка и совершая 4,7 передач в среднем за игру. В плей-офф статистика игрока за 13 матчей составила 2,8 очка и 1,8 передачи в среднем.