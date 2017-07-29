175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Индиана» представила форму на сезон-2017/18

29 июля 2017, суббота. 09:43. Баскетбол

Баскетбольный клуб «Индиана Пэйсерс» представил два комплекта формы на сезон-2017/18.

Для «Индианы», которая была основана в 1967 году, предстоящий регулярный чемпионат станет 42-м в сильнейшей баскетбольной лиге мира. Команда из Индианаполиса проведёт его под девизом «We grow basketball here» (Мы выращиваем баскетбол здесь).

Напомним, что этим летом «Пэйсерс» расстался со своим лидером Полом Джорджем, который был обменян в «Оклахома-Сити Тандер» на защитника Виктора Оладипо и форварда Домантаса Сабониса.

Фото доступно на официальной странице «Индианы» в «Инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Индиана Пэйсерс Фото
Новости. Баскетбол
29 июля 2017, суббота
09:56 Пиппен: Ирвинг хочет сбежать из «Кливленда» до того, как это сделает Джеймс
09:43 «Индиана» представила форму на сезон-2017/18
00:22 Мотеюнас может перейти в один из китайских клубов
28 июля 2017, пятница
23:15 Пау Газоль: у сборной Испании достаточно сил, чтобы бороться за титул
22:25 «Нью-Йорк» согласовал контракт с Сешнсом
21:51 Дженнингс продолжит карьеру в Китае
20:30 Пляйсс подписал контракт с «Валенсией»
19:39 Родригес: это не предательство, «Реал» не мог подписать со мной контракт
18:43 Дюрант: надеюсь, Ирвинг найдёт своё счастье
17:33 Базаревич: у сборной России нет равноценной замены Карасёву
16:20 Блатт не исключает возможности возвращения в сборную России
15:34 NetsDaily: Прохоров не собирается продавать контрольный пакет акций «Бруклина»
15:02 ОКС со сдержанным оптимизмом оценивает перспективы удержать Уэстбрука
14:45 Марбери: то, что зарплата Роуза составит всего $ 2,1 млн, – это преступление
14:13 Серхио Родригес: впечатлила настойчивость, с которой ЦСКА хотел меня заполучить
12:53 Пелинка: обмен Мозгова позволит «Лейкерс» в 2018 году подписать двух суперзвёзд
12:38 Бош: Джеймс и Ирвинг должны выяснить отношения
12:19 Трушкин: было бы хорошо, если бы в Лиге ВТБ появились ещё 2-3 русские команды
12:01 Уджири: если игроки «Торонто» не верят, что победят Леброна, пусть едут в Грецию
11:31 New York Post: Прохоров готов продать контрольный пакет «Бруклина»
11:29 Джини Басс: никогда не понимала, зачем Митч Капчак подписал Тимофея Мозгова
11:08 Уиггинс: я заслуживаю только максимального контракта
10:52 Джабари Паркер: две секунды я не мог поверить, что снова получил ту же травму
09:56 Одом: на определённом этапе жизни я употреблял кокаин каждый день
09:31 «Голден Стэйт» продлил на год контракт с Макги на условиях ветеранского минимума
00:14 Ирвинг хочет выступать за «Нью-Йорк»
27 июля 2017, четверг
23:10 Миротич пропустит Евробаскет-2017
22:36 «Голден Стэйт» подписал контракт с игроком по фамилии Кливленд
21:28 Стивен Карри исполнил «аллей-уп» в паре с женой
20:17 «Орландо» объявил о подписании контракта с Аффлало
19:48 Ирвинг отказывается говорить с представителями «Кливленда»
19:04 Иванович: выход в Евролигу для «Химок» сравним с победой в чемпионате
18:21 «Локомотив-Кубань» представил игроков в виде супергероев
17:40 Олтмен: Джеймс глубоко верен «Кливленду»
16:03 Кириленко: потеря Карасёва является весомой для сборной РФ
15:57 Родригес: надеюсь уже в первом сезоне в ЦСКА выиграть Евролигу
13:59 Олтмен: Роуз будет отличным запасным разыгрывающим
12:44 Олтмен: слухи о конфликте Джеймса и Ирвинга раздуты
12:01 Захаров подписал контракт с «Енисеем»
11:36 Джамал Кроуфорд: здорово, что Ирвинг интересуется вариантом с «Миннесотой»
11:30 Итудис: в Хряпе горит огонь, он сохраняет желание сражаться
11:25 Хряпа: счастлив остаться в ЦСКА
11:11 Хряпа подписал новый контракт с ЦСКА
11:01 Роуз хотел продолжить карьеру в «Сан-Антонио» или «Клипперс»
10:53 Веселы продлил контракт с «Фенербахче»
Все новости RSS
Партнерский контент