«Индиана» представила форму на сезон-2017/18

Баскетбольный клуб «Индиана Пэйсерс» представил два комплекта формы на сезон-2017/18.



Для «Индианы», которая была основана в 1967 году, предстоящий регулярный чемпионат станет 42-м в сильнейшей баскетбольной лиге мира. Команда из Индианаполиса проведёт его под девизом «We grow basketball here» (Мы выращиваем баскетбол здесь).



Напомним, что этим летом «Пэйсерс» расстался со своим лидером Полом Джорджем, который был обменян в «Оклахома-Сити Тандер» на защитника Виктора Оладипо и форварда Домантаса Сабониса.



Фото доступно на официальной странице «Индианы» в «Инстаграме».