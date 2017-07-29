175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Дюрант помог установить рекорд Гиннесса

29 июля 2017, суббота. 10:51. Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант принял участие в тренировке, которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая массовая в истории баскетбола.

Занятия проходили в индийском городе Нью-Дели. Сообщается, что в тренировке участвовали 3459 человек.

Напомним, что Дюрант отправился в Индию с целью популяризации НБА. Там он откроет две баскетбольные площадки в рамках благотворительной программы Kevin Durant Charity Foundation, а также проведёт мастер-классы для детей.

Видео доступно на официальной странице НБА в «Инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кевин Дюрант
Новости. Баскетбол
29 июля 2017, суббота
10:57 «Химки» примут матчи Евролиги сезона-2017/18 на арене в Мытищах
10:51 Дюрант помог установить рекорд Гиннесса
10:20 Фульц: «Филадельфия» планирует выйти в плей-офф в предстоящем сезоне
09:56 Пиппен: Ирвинг хочет сбежать из «Кливленда» до того, как это сделает Джеймс
09:43 «Индиана» представила форму на сезон-2017/18
00:22 Мотеюнас может перейти в один из китайских клубов
28 июля 2017, пятница
23:15 Пау Газоль: у сборной Испании достаточно сил, чтобы бороться за титул
22:25 «Нью-Йорк» согласовал контракт с Сешнсом
21:51 Дженнингс продолжит карьеру в Китае
20:30 Пляйсс подписал контракт с «Валенсией»
19:39 Родригес: это не предательство, «Реал» не мог подписать со мной контракт
18:43 Дюрант: надеюсь, Ирвинг найдёт своё счастье
17:33 Базаревич: у сборной России нет равноценной замены Карасёву
16:20 Блатт не исключает возможности возвращения в сборную России
15:34 NetsDaily: Прохоров не собирается продавать контрольный пакет акций «Бруклина»
15:02 ОКС со сдержанным оптимизмом оценивает перспективы удержать Уэстбрука
14:45 Марбери: то, что зарплата Роуза составит всего $ 2,1 млн, – это преступление
14:13 Серхио Родригес: впечатлила настойчивость, с которой ЦСКА хотел меня заполучить
12:53 Пелинка: обмен Мозгова позволит «Лейкерс» в 2018 году подписать двух суперзвёзд
12:38 Бош: Джеймс и Ирвинг должны выяснить отношения
12:19 Трушкин: было бы хорошо, если бы в Лиге ВТБ появились ещё 2-3 русские команды
12:01 Уджири: если игроки «Торонто» не верят, что победят Леброна, пусть едут в Грецию
11:31 New York Post: Прохоров готов продать контрольный пакет «Бруклина»
11:29 Джини Басс: никогда не понимала, зачем Митч Капчак подписал Тимофея Мозгова
11:08 Уиггинс: я заслуживаю только максимального контракта
10:52 Джабари Паркер: две секунды я не мог поверить, что снова получил ту же травму
09:56 Одом: на определённом этапе жизни я употреблял кокаин каждый день
09:31 «Голден Стэйт» продлил на год контракт с Макги на условиях ветеранского минимума
00:14 Ирвинг хочет выступать за «Нью-Йорк»
27 июля 2017, четверг
23:10 Миротич пропустит Евробаскет-2017
22:36 «Голден Стэйт» подписал контракт с игроком по фамилии Кливленд
21:28 Стивен Карри исполнил «аллей-уп» в паре с женой
20:17 «Орландо» объявил о подписании контракта с Аффлало
19:48 Ирвинг отказывается говорить с представителями «Кливленда»
19:04 Иванович: выход в Евролигу для «Химок» сравним с победой в чемпионате
18:21 «Локомотив-Кубань» представил игроков в виде супергероев
17:40 Олтмен: Джеймс глубоко верен «Кливленду»
16:03 Кириленко: потеря Карасёва является весомой для сборной РФ
15:57 Родригес: надеюсь уже в первом сезоне в ЦСКА выиграть Евролигу
13:59 Олтмен: Роуз будет отличным запасным разыгрывающим
12:44 Олтмен: слухи о конфликте Джеймса и Ирвинга раздуты
12:01 Захаров подписал контракт с «Енисеем»
11:36 Джамал Кроуфорд: здорово, что Ирвинг интересуется вариантом с «Миннесотой»
11:30 Итудис: в Хряпе горит огонь, он сохраняет желание сражаться
11:25 Хряпа: счастлив остаться в ЦСКА
Все новости RSS
Партнерский контент