Дюрант помог установить рекорд Гиннесса

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант принял участие в тренировке, которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая массовая в истории баскетбола.



Занятия проходили в индийском городе Нью-Дели. Сообщается, что в тренировке участвовали 3459 человек.



Напомним, что Дюрант отправился в Индию с целью популяризации НБА. Там он откроет две баскетбольные площадки в рамках благотворительной программы Kevin Durant Charity Foundation, а также проведёт мастер-классы для детей.



Видео доступно на официальной странице НБА в «Инстаграме».