Льюль: плохо, что прямой конкурент усилился таким игроком, как Родригес

Защитник мадридского «Реала» Серхио Льюль прокомментировал переход экс-одноклубника Серхио Родригеса в ЦСКА, отметив, что приход игрока такого уровня значительно усилит потенциал «армейцев».

«Плохо, что наш прямой конкурент усилился таким игроком, как Родригес. Как бы то ни было, нам его не хватает, и мы скучаем по нему, но я не буду желать ему удачи в матчах против нас», — приводит слова Льюля AS.

Серхио Родригес отказался от продолжения карьеры в составе «Филадельфии Сиксерс», подписав соглашение с московским ЦСКА.