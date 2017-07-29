Макгрэйди: любой может выиграть титул, но не каждый может войти в Зал славы

Экс-игрок НБА Трэйси Макгрэйди, который в этом году будет введён в Зал славы имени Нэйсмита, дал понять, что такое признание его заслуг сейчас горазд важнее, чем победа в чемпионате.

«В наши дни в социальных сетях мы можем увидеть много мнений, и все они только и говорят „нет перстня“, „у него нет перстня“. Но для завоевания титула вам нужна хорошая команда и немного удачи, верно? К сожалению, мне не повезло выиграть титул, но я всегда отвечаю так: любой может выиграть чемпионат, но не любой может стать членом Зала славы», — приводит слова Макгрэйди The Score.