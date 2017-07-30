НБА представила топ-80 результативных передач сезона-2016/17

НБА представила видео, посвящённое 80 лучшим результативным передачам минувшего сезона. В их число вошли ассисты в исполнении форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри, лидера «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука, защитника «Атланты Хоукс» Денниса Шрёдера, форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Ларри Нэнса-младшего, разыгрывающего «Бостон Селтикс» Айзеи Томаса, а также лидера «Вашингтон Уизардс» Джона Уолла.



Видео доступно на официальном канале НБА в Youtube.