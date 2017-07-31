Вадеева: перед финалом чемпионата мира U19 мама сказала мне очень важные слова

Центровая женской сборной России в возрасте до 19 лет Мария Вадеева рассказала о том, как справилась с волнением перед финальным матчем чемпионата мира с командой США (86:82).

«Я уже была в финале чемпионата мира и знала что к чему. Спала очень крепко ночью. Ближе к матчу, конечно, начала переживать. Но после звонка мамы всё прошло. Она дала мне напутствие. Сказала очень важные слова. Сразу появилась уверенность, переживания ушли. Тренер сказал: „Девчонки, вы всё можете. Вы сильные, и мы можем победить“», — сказала Вадеева.