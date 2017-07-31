ФИБА представила видеообзор финального матча молодёжного ЧМ Россия — США

ФИБА на своей официальной странице в «Твиттере» разместила видеообзор финального поединка чемпионата мира U19 между сборными России и США.

30 июля российская команда обыграла сверстниц из США со счётом 86:82. Самой результативной в российской команде стала форвард Раиса Мусина, на счету которой 33 очка, 11 подборов и 7 результативных передач. Центровая Мария Вадеева набрала 26 очков и совершила 18 подборов. У американок 31 баллом отметилась защитник Ченнеди Картер.

Видео лучших моментов поединка Россия — США также можно посмотреть на официальной странице ФИБА в "Твиттере".