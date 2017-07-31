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Уэйд: как буду играть против Батлера? Могу сфолить шесть раз за шесть минут

31 июля 2017, понедельник. 18:08. Баскетбол

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд пошутил о том, как будет играть против бывшего партнёра по команде Джимми Батлера.

«У меня есть шесть фолов, и я не побоюсь использовать их в первые шесть минут», — приводит слова Уэйда Bleacher Report.

Нынешним летом Батлер был обменян из «Чикаго» в «Миннесоту Тимбервулвз». Это произошло уже после того, как Уэйд использовал опцию в контракте и продлил соглашение с «Буллз» ещё на сезон. По слухам, защитник мог потребовать обмена в связи с перестройкой команды.

Источник: Bleacher Report Сообщить об ошибке
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Теги
Чикаго Буллз Джимми Батлер Дуэйн Уэйд
Новости. Баскетбол
31 июля 2017, понедельник
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