Уэйд: как буду играть против Батлера? Могу сфолить шесть раз за шесть минут

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд пошутил о том, как будет играть против бывшего партнёра по команде Джимми Батлера.

«У меня есть шесть фолов, и я не побоюсь использовать их в первые шесть минут», — приводит слова Уэйда Bleacher Report.

Нынешним летом Батлер был обменян из «Чикаго» в «Миннесоту Тимбервулвз». Это произошло уже после того, как Уэйд использовал опцию в контракте и продлил соглашение с «Буллз» ещё на сезон. По слухам, защитник мог потребовать обмена в связи с перестройкой команды.